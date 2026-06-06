「ハリネズミ大全」［著］パット・モリスハリネズミは、絵本はもちろん、北欧系のデザインやぬいぐるみなど、日本でもおなじみだ。トゲトゲの下には、甲羅のように背中を覆う大きな円形の筋肉。このおかげで危険を感じたとき、イガグリのようなボールになれるという。野生では、一晩の移動距離は2〜3キロ。畑や池のほとり、テラスの餌場など人家近くを一巡り。英国ではナメクジを食べてくれる人間の味方だが、空き缶やプ