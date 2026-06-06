「移民の政治哲学」［著］白川俊介多くの先進国で移民受け入れの是非が深刻な政治問題化している。受け入れの大幅な制限を訴えれば、選挙で躍進する事態も常態化している。日本はOECD諸国の中で外国出生人口の比率が低い国だが、受け入れ数は増加傾向にある。近年は街頭やSNS上で移民政策をめぐる激しい応酬がみられるようになった。経済的利害のみならず、国民感情がからむだけに議論が荒れがちである。頭を冷やしてもっと