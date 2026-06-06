「南西諸島の軍事化」［著］池尾靖志本書は「対中抑止」を目的にした日米同盟の強化が、南西諸島の軍事化を促進する様相を克明に明らかにした労作である。分析は多岐にわたるが、国際関係論との関連では、「脅威」という概念を構成主義の視点から批判的に再検討していることが注目される。具体的には、「脅威」なるものが、どのような言説によって構築され、政策決定を正当化し、外交などの他の選択肢を不可視化するのか、とい