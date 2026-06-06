「繊細さについて」［著］スヴェンヤ・フラスペーラーかねてからの疑問があった。文明化を通じて人類は野蛮さを遠ざけ、共感の能力や繊細な感受性を育んできた。ところがそれは現代に至って、人々がいわば「自らを傷つきやすくするトレーニング」を積んでいる状況を招いていないか。繊細さの高まりは、何かにつけてすぐに被害者意識を募らせる脆弱（ぜいじゃく）な個人を生み出し、公的な対話や協力の土台を掘り崩しているので