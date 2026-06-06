介護が必要になった際に、利用者にどんな介護サービスが必要かを整理し、方針を立ててくれる専門家がケアマネジャーだ。地域包括支援センターや介護施設に介護の相談をした際に、紹介されることが多い。ただし、漫然と人選を委ねると「心無いケアマネ」を紹介されてしまうこともある。【前編を読む】ケアマネの言いなりで「89歳父親の最期」が悲惨に…「悪いケアマネ」の見分け方大手の「囲い込み」にはご用心家族を「無料の介護労