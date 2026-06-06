戦争は銃だけで行われるわけではない。中国の「本当の狙い」に気づいた日韓が取った策とは？経済安保の裏側を描く短期集中連載スタート。【前編を読む】優秀なエンジニアを次々引き抜いてノウハウを盗む…「中国VS.日韓」知られざる先端技術の攻防戦「二つの技術をバーターにしましょう」中国への技術流出状況を見た齋藤健経済産業相は'24年4月、韓国の安紱根産業通商資源相と東京で会談し、サプライチェーン強靭化に関し