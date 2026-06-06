3月28日に開業した複合施設「大井町トラックス」。オープンから2ヵ月経った現在も大勢の人で賑わい、話題となっている。前編記事『なぜ「大井町トラックス」だけ”一人勝ち”したのか…再開発で成功する街、失敗する街の決定的な差』に引き続き、さらなる大井町の魅力について、東京情報堂代表の中川寛子氏が解説する。車両基地一望、ここにしかない立地大井町トラックスのあった場所にはかつて今回の事業者であるJR東日本の社宅が