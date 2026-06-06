東南アジアにおける児童買春問題が再燃している。在インドネシア日本国大使館は5月13日、同国における児童買春を示唆する日本語の投稿をSNSで確認したとして、渡航者や滞在者に法令順守を呼び掛ける注意喚起を出した。これに先立ち、昨年6月には在ラオス日本国大使館が同様の注意喚起を出していた。その発端となったのが現地在住の岩竹綾子さん(47)による児童買春撲滅を訴える署名活動だったが、彼女が過去に隣国タイで男娼を買っ