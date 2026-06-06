女優パク・ボヨンが、洗練された大人の魅力で視線を独占した。6月5日、パク・ボヨンは自身のインスタグラムを更新し、写真集のビハインドカットを公開した。【写真】透けてインナーが…パク・ボヨン、“極薄”トップス姿公開された写真の中のパク・ボヨンは、持ち前の愛らしい魅力はもちろん、これまであまり見せることのなかった幻想的かつ官能的なオーラをまとい、見る者を魅了した。透け感のあるトップスからは黒のインナーがほ