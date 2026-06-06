近年、女性たちの間でひそかなブームとなっている『女風(じょふう)』。セラピストやキャストと呼ばれる従事者が、女性客に性的な要素を含む施術をしてくれるサービスの総称だ。2026年現在、女風は東京都内や大阪、名古屋、福岡などの都市部を中心に、全国各地で合計約350店舗あるといわれている。しかし、実際にどんなニーズがあり、どんな女性が「客」として利用しているのか。4月末に発売された大泉りか氏の『女風に行ったら人