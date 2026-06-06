◆米女子プロゴルフツアーメジャー第２戦全米女子オープン第２日（５日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）２打差３位で出た２０１９年全英女子オープン覇者の渋野日向子（サントリー）は３バーディー、３ボギーの７１で回って通算３アンダーとし、トップと１打差の２位でホールアウトした。２０２４年は２位、昨年は７位と２年続けて好成績を残している大会。今年も好位置で決勝ラウンドに進む。