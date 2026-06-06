フランスの出版関係3団体共同調査で、新品の本、古本、海賊版の購買・読書に関する横断的なコンテンツ利用の結果が発表された("Barometre 2026")。これによって新刊のみについて訊いていたときには十分に見えていなかった中古本や違法コンテンツ利用の意外な実態やその理由について見えてきた。古本を買う人の半分は最初から「古本待ち」フランスで新刊書を購入する人のうち、68%が古本も買っている。本を読む人のうち、過去12か月