凪良ゆうさんの最新刊『多類婚姻譚』が大きな話題を呼んでいる。凪良さんといえば、『流浪の月』で本屋大賞受賞後、2度目の受賞作となった『汝、星のごとく』を含め4回本屋大賞にノミネートされている。書店員が最も売りたいと思う本を生み出してきた凪良さんの短編集のテーマは「結婚」だ。テーマが結婚というよりも、結婚を柱として、セクシュアリティやジェンダー、世代間や生育環境での「違い」「差」を浮かび上がらせる。5月