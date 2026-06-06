女優の若村麻由美（59）が6日までに自身のインスタグラムを更新。舞台公演で共演した大物女優との2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「2人の女王の楽屋オフショ」と題してつづり始めた。「#メアリーステュアート大千穐楽の休憩時間…最高のメアリーと色違いのスタッフパーカー天才#宮沢りえ画伯」と舞台共演した宮沢りえとのパーカー2ショットを投稿した。そして「3/3顔合わせに始まり5/31大千穐楽まで、緊張と