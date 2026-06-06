「完璧なライフプラン」を立てたつもりでも、予期せぬ出費の連続で一気に計画が崩れてしまうこともあります。「将来の資金だから……」と、NISA口座にある500万円を死守するあまり住宅ローンを滞納してしまった夫。そんな姿に冷ややかな目を向ける妻。なぜ完璧な資金計画のはずが、夫婦の溝を深める事態になってしまったのでしょうか。本記事では、1年かけて堅実なマネープランを立てていながら突然の資金ショートに陥ってしまった