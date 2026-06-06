ファッションモデル、タレントとして活躍中の森泉さん（43）が6月8日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。【写真】亡き祖母、森英恵さんとの思い出を語る森泉さん1982年、東京都生まれの泉さん。祖母は、世界的なファッションデザイナーの森英恵さんです。2022年に亡くなった英恵さんとの一番の思い出は、2004年にパリコレに初めて出演したことだそうで、当時、英恵さんは数