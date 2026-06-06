278万円！ 日産の「“8人乗り”ミニバン」に注目！現在のミドルサイズミニバン市場において、ファミリー層を中心に手堅い支持を集め続け、2026年2月にはマイナーチェンジモデルが発売された日産「セレナ」。ハイブリッドの「e-POWER」に話題が集まりがちですが、実は2リッターガソリン車の廉価グレード「X」が、「必要な装備がしっかり付いて非常にお買い得」だと注目されています。【画像】超カッコいい！ これが日産の“一番