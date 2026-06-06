＜ヨネックスレディス 初日◇5日◇ヨネックスカントリークラブ（新潟県）◇6483ヤード・パー72＞2021年「JLPGAツアー選手権リコーカップ」以来の優勝へ、三ヶ島かなが2アンダーの首位タイと好スタートを切った。今季はパッティングに悩まされてきたが、2週前の5パット、先週3日目に喫したボギー、ボギー、トリプルボギーで「開き直りました」。一転して好調の波が押し寄せつつある。【写真】これが三ヶ島かなが投入したキャメロン