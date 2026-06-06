＜KLMオープン2日目◇5日◇ザ・インターナショナル（オランダ）◇6914ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーの第2ラウンドは日没のためサスペンデッドとなった。大会は初日も強風の影響で第1ラウンドが完了できず、2日連続の順延。第2ラウンドは現地時間午前7時15分（日本時間午後2時15分）に再開する。【動画】桂川有人と小祝さくらが結婚していたトータル8アンダー・暫定首位にセバスティアン・ソーデルベリ（スウェーデン