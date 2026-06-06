熊本県芦北町の山あいにある古石地区では、森を歩く「フットパス」と「箱庭づくり」を楽しむという、癒やしの体験プログラムが人気です。多くの自治体からも注目されているユニークな取り組みとは、一体どんなものなのでしょうか？ 【写真を見る】【体験ルポ】ユニークな癒やしプログラム 「森と箱庭」が大人たちの心をすっきりさせる秘密熊本 独自の癒しプログラム「森と箱庭」 記者「こんにちは。今日はよろし