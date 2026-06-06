編集者・実業家の箕輪厚介氏が5日、ABEMA限定で配信された『東出昌大の野営デトックス』（朝日放送テレビ制作）のオリジナルエピソード#5に出演。現代人ならではの「癖」と意外な働き方を明かした。【写真】不思議な組み合わせ！楽しそうに話す初対面の箕輪厚介、渡部陽一#5のゲストには、箕輪氏のほか、戦場カメラマンの渡部陽一氏が登場した。あいにくの雨予報となり、遭難の危険性を考慮して山に入ることを断念した今回の野