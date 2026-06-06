元アイドルで現在はグラビアアイドルの新海まき（27）が、デジタル写真集＆イメージ動画『耽美録』を5日に発売した。【写真】27歳とは思えない妖艶さで本能をくすぐる新海まきアイドルやダンスボーカルグループでの活動を経てグラビアの世界へ進んだ新海。高身長のスレンダーなスタイルと、筋トレで磨き上げた引き締まったウエスト、Gカップのグラマラスなボディを武器に支持を集めている。本作の舞台は横浜・本牧の古い洋館