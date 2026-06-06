タレントの三田寛子（60）が6日までに自身のインスタグラムを更新。長男の歌舞伎俳優・中村橋之助の妻である能條愛未が“梨園の妻”デビューしたことを報告した。自身のインスタグラムで「ひまわりの様なかわいいお嫁さんが歌舞伎役者の妻として初めての初日を迎えました」とつづり始めた。「今日は橋之助が『仮名手本忠臣蔵』五、六段目の勘平という大役を初役でつとめる公演。知らない世界、知っていて『当たり前』とされ