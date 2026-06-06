東京商工リサーチ北海道支社は５日、北海道小樽市の水産物加工業「東京キタイチ」が事業を停止し、破産申請の準備に入ったと発表した。負債総額は約７億円。ナフサ不足による包装資材の高騰などが理由で、ナフサ不足に関連した破産申請は道内で初めてという。発表によると、同社は１９７９年にタラコ加工業として創業した。市場や量販店などに販売網を広げ、９２年４月期には売上高約５２億円を計上した。その後、食生活の変化