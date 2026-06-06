伝説の次回予告「城之内死す」を完全再現漫画『サンキューピッチ』コミックス第6巻発売を記念した予告PV「伊能 死す」が5日、YouTube「ジャンプラチャンネル」で公開された。テレビアニメ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』の“伝説の次回予告”として知られる「城之内死す」を彷彿とさせる演出となっており、ネット上ではさっそく反響が寄せられている。【動画】ヤバすぎる（笑）「城之内死す」完全再現の『サンキューピッチ』