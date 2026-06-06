今週は日本テレビ系列の「グッド・フォー・ザ・プラネット・ウィーク」です。地球のため、未来のためにできることを、皆さんと一緒に考えます。今回は、北九州市の小学生が「海洋ゴミ」について、船の上で学びました。 ■帆船「みらいへ」船長「どんなところにでも、ゴミが浮かんでいます。」5月、北九州市門司区で海洋ゴミについて学んだのは、地元の門司中央小学校の5年生20人です。■小学生「黒いゴミがある。