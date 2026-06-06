子どもの一日は、親が思う以上に「切り替え」の連続 何気ない一日なかでも切り替えが続いている 子どもは、学校から帰ってくると家でのんびりしているように見えることがあります。ソファでぼんやりしていたり、床に座り込んだまま動かなかったりして、親の目には余裕があるように映るかもしれません。でも、その一日を細かく追ってみると、実は多くの切り替えを重ねていることに気づきます。 まず、子どもは朝起きて身