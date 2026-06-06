福岡市教育委員会は5日、小学校の教員を対象に、授業の準備や事務作業での生成AIの活用を学ぶ研修会を開きました。生成AIの活用が進んでいない教育現場で、参加した教員たちの反応は。■講師「どんなふうに使えそうかというイメージを、皆さんの中でたくさん膨らませてもらいたいと思います。」福岡市博多区の席田小学校で開かれたのは、教員を対象にした生成AIの活用方法を学ぶ研修会です。福岡市教育委員会の調査によりま