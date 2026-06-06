◆米大リーグドジャース―エンゼルス（５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６）日、本拠地・エンゼルス戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。今季２度目の完全休養となった翌日、出場６試合ぶりの１１号に期待がかかる。先発の佐々木朗希投手（２４）はメジャー移籍後初の３連勝と今季４勝目を狙う。大谷は前日４日（同５日）の敵地・Ｄバッ