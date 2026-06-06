じめじめと蒸し暑い梅雨の季節も、アボカド丼があれば食卓が一気に華やかに！「森のバター」とも呼ばれるアボカドは、栄養価が高いだけでなく、サーモンや初鰹、ツナとの相性も抜群♪ 今回はE・レシピで人気のアボカド丼レシピTOP3をランキング形式でご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。■【人気レシピNo.1】まるでお店の味！見た目も華やかな「アボカドとサーモンのちらし丼」アボカドとサーモンを花びらのように盛り付け