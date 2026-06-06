本日6月6日（土）の『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』では、今年2月に初登場して話題になった“細胞大好き博士ちゃん”が再びスタジオに。阿部亮平（Snow Man）をゲストに迎え、「細胞レベルで酷暑を乗り切る新常識」をテーマに“爆笑授業”を展開する。“細胞大好き博士ちゃん”、程婉寧（てい・えんね）ちゃん（8歳）は、細胞などミクロな視点から健康な生活を送ることを心がけている小学生。日々、自宅でさまざまな