BUDDiiSの森愁斗が映画初主演を務める『ウォーターガーディアンズ』の公開日が8月21日に決定し、あわせて主題歌入り本予告とメインビジュアル、新場面写真が公開された。 参考：BUDDiiS 森愁斗の初主演映画『ウォーターガーディアンズ』公開決定共演に椿泰我、小西詠斗ら 本作は、ただ日々を楽しく過ごしていた若者たちがひょんなことからライフセーバーになるという目標