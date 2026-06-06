7月1日よりカンテレ・フジテレビ系で放送がスタートする横山裕（SUPER EIGHT）主演ドラマ『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』の追加キャストとして、山崎紘菜、奥野壮、戸田昌宏、米倉れいあの出演が発表された。 参考：横山裕と関水渚がバディに『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』新ドラマ枠で7月より放送 「水ドラ★イレブン」は、カンテレとテレビ西日本の共同著作という座組の新たなドラマ枠。