胃がん検診は、早期発見、早期治療のために重要なプロセスのひとつで、定期的に受診することが勧められています。 今回は、胃がんの検診方法について日本消化器病学会専門医の山田 晃弘先生（横浜内科おなかクリニック院長）に伺いました。 編集部 胃がんの検診ではどんな検査をするのですか？ 山田先生 まずは問診です。先ほどのリスク要因を知るために、食習慣や飲酒・喫煙などの生活習慣、家族歴などを伺います。そ