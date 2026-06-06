北中米ワールドカップに挑む日本代表は、事前キャップ地のメキシコ・モンテレイでキャンプを張っている。とりわけ現地で人気なのが、レアル・ソシエダのMF久保建英だ。４日のトレーニング前には、その姿を一目見ようと練習場を訪れたメキシコのファンから、「クボー、クボー」と声を掛けられ、手を振って応える場面もあった。現地メディアの一番のお目当ても、このレフティだ。25歳の誕生日を迎えたこの日の練習後には、日