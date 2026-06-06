■今週の相場ポイント 1.日経平均は3週続伸、一時6万8000円台乗せる 2.AI半導体株に利益確定売り、冴えない動きに 3.ブロードコムが決算発表後に下落、心理悪化 4.内需・バリュー株に資金流入、物色に広がり 5.ヤマダＨＤ・エディオン経営統合に関心向かう ■週間 市場概況 今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比258円(0.4％)高の6万6588円と、3週連続で上昇した。 今週は上下にやや