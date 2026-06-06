中国山東省の最東部に位置する港湾都市、威海市がインバウンドブームに沸いている。今年1〜5月に受け入れた外国人旅行者は延べ3万7000人超と、前年同期より5割余り増えた。地元メディアの威海新聞網が4日付で伝えた。記事によると、同市がこの5カ月間に受け入れた外国人旅行者の8割以上をビザ免除制度の利用者が占めた。山と海が織り成す美しい風景、ゆったりとした海辺の風情、素朴で温かい地元の人柄が威海観光の大きな魅力だ。