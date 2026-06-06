テレビ東京で6日午後6時半から、『飯尾くっきー！のハンコください！あなたの名字で旅してます』が放送される。今回は高橋成美がゲスト出演する。【写真】「かわいい」「良く似ていらっしゃる姉妹ですね」高橋成美＆姉・美澄さんの“笑顔でピース”の2ショット“マブダチ”で、プライベートでも大の仲良しの飯尾和樹（ずん）とくっきー！（野性爆弾）。そんな2人の初冠番組の第5弾が決まった。旅のルールは、道ゆく人にハン