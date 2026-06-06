天皇皇后両陛下が6月13日〜26日、オランダ・ベルギーを国賓として訪問される。このうち日程後半のベルギーに焦点をあて、両国の歩みを振り返る。日本とベルギーは今年で外交関係樹立160周年。そこには、皇室と王室の長きにわたる交流の歴史があった。【写真を見る】【皇室×王室】ベルギーとの絆天皇皇后両陛下が国賓訪問へ大使インタビュー「最高級の大切な節目に」国交樹立160年「両陛下を国賓としてお迎えできることを、