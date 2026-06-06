戦場カメラマンの渡部陽一氏が5日、ABEMA限定で配信された『東出昌大の野営デトックス』（朝日放送テレビ制作）のオリジナルエピソード#5に出演。戦場報道の中で30歳のときのイラク戦争が大きな転換期だったとし、壮絶な体験を告白した。【写真】「心、壊れました」イラク戦争での壮絶な体験を告白した渡部陽一#5のゲストには、渡部氏のほか、編集者・実業家の箕輪厚介氏が登場した。前日に東出が狩猟した鹿を解体した3人は大