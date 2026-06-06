「環境DNA」から分析したツキノワグマの生息域を示すマップ冬眠から目覚めた「春グマ」の行動範囲が広がる中、山中の川の水から生息域を調べて被害防止を目指す取り組みが始まっている。水中の微細な遺伝情報を読み取る「環境DNA」を使い、従来の手法に比べ大幅に省力化できる。「フィッシュパス」（福井県坂井市）が開発し、秋田県で漁協と調査を進めている。（共同通信＝島田早紀）環境DNAは生物の皮膚やふんなどに由来する