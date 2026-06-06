俳優・タレント・実業家として活躍するMEGUMI（44）が5日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に出演。自身が企画した「Netflix」のリアリティシリーズ『ラヴ上等』の誕生のきっかけを語った。【写真】くびれがすごい！MEGUMI、美ボディあらわに『ラヴ上等』は、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショーとして話題を集めた。MEGUMIは企画書の作成から資金集め