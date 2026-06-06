国内外で鮨文化への関心が高まる中、近年は鮨職人を目指す人や、趣味として鮨を学ぶ人も増えている。実際に、幅広い世代や職業の人々が通う“鮨アカデミー”では、短期間で技術を学ぶ人も少なくない。【写真で見る】“さかな組長”松山ケンイチさんが鮨を握る姿も・・・ドラマ『時すでにおスシ!?』場面写真そんな鮨アカデミーを舞台に、永作博美さん演じる主人公が新たな人生を踏み出し、仲間たちとともに成長していく姿を描いてい