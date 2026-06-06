◇プロ野球セ・パ交流戦日本ハム 3-1 ヤクルト(5日、神宮球場)日本ハムとの初戦で延長11回にもつれる熱戦を見せるも、敗戦を喫したヤクルト。試合後、池山隆寛監督が試合を振り返りました。この日の先発・山野太一投手は、9回1失点の好投。「腕がすごい振れていて、スライダーの状態もすごくよかった」とその力投をたたえます。打線についても「うまく先制できた」とコメント。それでもヒットやセーフティースクイズなどでつくっ