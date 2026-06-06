交流戦の熱気が渦巻く横浜スタジアムに、ベイスターズらしい野球が戻ってきた。怪我で戦線を離脱していたキャプテン・牧秀悟の復帰、そして昨年の調子を取り戻してきた蝦名達夫の1,2番起用。相川亮二監督が仕掛けたこの新打線コンビが、いま打線を牽引している。4日の楽天戦では7点差をひっくり返すド派手な勝利を手にし、そのままの勢いで交流戦首位のソフトバンクを打ち砕いたベイスターズ打線。この2試合、打線を力強く引