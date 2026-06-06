深夜、突然「洗濯機がうるさい！」と上階の住人から怒鳴り込まれた一家。でも夜に洗濯した覚えはまったくなく、誤解を解こうとしても聞き入れてもらえません。険悪な空気が続くなか、後日まさかの事実が判明！？ 今回は筆者の知人から聞いたご近所トラブルエピソードをご紹介します。 心当たりのない苦情 これは、夫の転勤についていく形でとあるマンションに引っ越して半年ほど経ったころの出来事です。 ある夜イン