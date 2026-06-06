ベトナム航空は、大阪（関西国際空港）とダナンを結ぶ直行便を、7月1日から従来の週4便から週5便へ増便する。また、成田〜ダナン線も現在のデイリー運航に加え、7月2日から一部日程で1日2便運航へ拡充。人気リゾート都市・ダナンへの航空アクセスを充実させる。ベトナム航空が大阪〜ダナン線を週5便に増便、成田〜ダナン線は一部日程で1日2便運航へ拡充ベトナム航空近年、ダナンは観光客の間で人気が高まっており、ダナン国際