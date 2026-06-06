遂に、山田隆夫（69）まで姿を消してしまうのか。60周年を迎えた演芸番組「笑点」（日本テレビ系）の公式Xが6月4日に「【お知らせ】笑点がついに・・・重大発表6月7日(日)夕方5時30分から放送」と呟き、憶測を呼んでいる。【写真】「笑点」新メンバー春風亭一之輔に“新司会就任”密約説…好楽、小遊三の進退「座布団運びの山田隆夫の勇退説ではないかと囁かれています」（テレビ局関係者）重大発表告知の4日前の公式Xには、