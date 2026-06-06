6月に入り、春ドラマが続々と最終回へ。7月スタートの夏ドラマの番宣も流れるようになってきた。【もっと読む】内田有紀の再婚に「かつては“おしどり夫婦”だった」元夫・吉岡秀隆の胸中は？「リアルタイムでの視聴習慣があって有利なTBS日曜劇場も今季は『GIFT』で苦戦。でも次は2023年に大ヒットした『VIVANT』のシーズン2ですから、手堅いでしょう。視聴率では頭ひとつ抜けそうですね」（テレビ誌ライター）大ヒット作の続