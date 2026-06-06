町田の岡村大八「日本代表に入ることを目標にしていかなければいけない」J1屈指のディフェンダーに成長したFC町田ゼルビアのDF岡村大八だが、プロ入りはJ3のザスパクサツ群馬だった。さらに、立正大学から加入したプロ1年目に結果を残せず、シーズン途中に当時JFLだったテゲバジャーロ宮崎へ期限付き移籍を決断。そこでの経験がプロで生き残っていくための礎を作ったのだ。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大／全4回の4